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Sağlık konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda sağlık konuşuldu.


Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz başkanlığında Düzce Üniversitesi toplantı salonunda Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Koordinasyon toplantısına Sağlık Müdürü Yılmaz'ın yanı sıra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, Baş Müdür Fatma Eravcı Akpınar, Kurum Başkanları ve diğer sağlık yöneticilerinin katılımıyla Düzce'deki sağlık ile ilgili konuların ele alındığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle acil sağlık hizmetleri konuşuldu.

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