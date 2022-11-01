Sağlık merkeziydi hastane oluyor

Avrupa'nın en iyi üçüncü sağlık kuruluşu seçilen Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin hastane yapılması kararı sonrası çalışmalar hız kazandı. Yeni yıl ile birlikte hastane olarak hizmet verecek olan merkez, bölgedeki büyük bir yükü de almış olacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan değerlendirme çalışması ile birlikte Avrupa'nın birçok kentindeki sağlık kuruluşlarını geride bırakarak Avrupa'nın en iyi 3. sağlık kuruluşu seçilen Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak hizmet verecek. Alınan karar ile birlikte merkezde dönüşüm çalışmaları da hız kazandı. Bu çerçevede merkezde olmayan ancak hastane olduktan sonra yer alacak ameliyathane, hasta hazırlama ve uyandırma odaları, yoğun bakım odaları için yoğun çalışmanın yapıldığı merkezde ayrıca yataklı hasta servisleri de yer alacak. Yeni bölümler için ise inşaat çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, merkezin hastaneye dönüştürülmesiyle birlikte büyük ağız diş hastanesi hasta yoğunluğunun azalacağını umduklarını dile getirdi. Dr. Yılmaz şunları söyledi: “Ağız Diş Sağlığı Merkezimizi hastaneye çevirmekle ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Uzun süredir uğraşlarımız devam ediyordu. İhalemizi gerçekleştirdik. Firma içeride çalışmalarına devam ediyor. Ameliyathane kısmını hemen hemen tamamladılar. Yeni yıl ile birlikte hastane olarak faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. Merkezin hastaneye çevrilmesiyle birlikte hastane içinde olması gereken bir çok bölüm burada olacak. Ameliyathane, ameliyata hazırlama ve uyandırma bölümleri olacak. Bunun dışında yataklı hasta servisleri olacak. En önemlisi de kadromuzda uzman ağzı diş sağlığı hekimleri anlamında gelişme kaydetmiş olacağız. İlimize en büyük katkısı da bu olacak. Hastane olduğu zaman uzman kadromuzu güçlendirdiğimizde hastaları sevk sayımızda azalmalar olacak."

"Hasta yoğunluğumuzu azalttık”

Dr. Yasin Yılmaz ayrıca 1 ay önce hayata geçirilen mesai sonrası poliklinik hizmetleri ile ilgili olarak ta bilgiler vererek şunları söyledi: “Covid sürecinde hizmetlerde yavaşlama olmuştu. Bundan dolayı birikmeler olmuştu. Bundan dolayı yoğunluğumuz üst seviyelerde devam ediyor. Bu çerçevede mesai sonrasında merkezimizde 28 hekimimiz mesai sonrası poliklinik yaparak hizmet vermeye devam ediyorlar. Randevularımız da rahatlama meydana geldi. Hastalarımızda en kısa sürede randevu bulabilme rahatlığına kavuştular. Yaklaşık 1 aydır bu çalışmaya devam ediyoruz. Bu nedenle hastalarımız o hafta içinde randevularını alıp muayenelerini olabiliyorlar.”

“Düzce büyük şehirlerin ardından farklılık gösterdi”

Dr. Yasin Yılmaz; Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin hastaneye çevrilmesindeki süreci değerlendirerek, “Bizim hastaneye dönüşmemizde ki en önemli kriterlerden bir tanesi hekim arkadaşlarımızın anestezi altında ameliyat yapabiliyor olmalarıdır. Birçok ağzı diş sağlığı merkezinde anestezi altında ameliyat işlemi çok nadir yapılıyor. Bizim buradaki arkadaşlarımızın bu özelliklerinden dolayı bakanlığımızın buradaki hizmet standardının kriterleri tutmasından dolayı hastane haline çevrildi. Artık arkadaşlarımızı bu hizmeti ameliyathane şartlarında verebilecekler. Bölgemizde bu şekilde olan hastaneler Sakarya'da ve daha çok büyük şehirlerde var. Ancak Düzce bu konuda farklı bir çalışma gerçekleştirmiş oldu ve birçok ille yarışacak duruma geldi” dedi.