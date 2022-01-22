Sağlık merkezlerinde 1 milyon 463 bin hastaya bakıldı

Yasin Yılmaz, 2021 yılında birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği Aile Sağlığı merkezlerinde Aile Hekimleri tarafından 1 milyon 463 bin 277 hastaya bakıldığını bildirdi.

Koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği 1. basamak sağlık hizmeti veren Sağlık Merkezleri Düzce'de 1 yıl içinde binlerce hastaya baktı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlıkta dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olan aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama şekli olduğunu belirterek “2010 yılından beri ülkemiz genelinde uygulanmakta olan, aile hekimliği uygulaması ile Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmekte. 34 Aile Sağlığı Merkezimizde 126 Aile hekimimizle 2021 yılında Aile Sağlığı Merkezlerimizde tam 1 milyon 463 bin 277 hasta muayene edilmiştir” dedi.

“Bebeklere yakın takip”

Dr. Yılmaz, bebekleri yakından takip ettiklerini işaret ederek “Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerce, bölgesindeki topluma yönelik sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyerek bunların düzeltilmesi veya önlenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin başında yeni doğan taramalar gelmektedir. Yeni doğan işitme tarama programı kapsamında 4 bin 8 bebeğe işitme taraması, yeni doğan görme tarama programı kapsamında 4 bin 561 bebeğe görme taraması, gelişimsel kalça displazisi programı kapsamında 4 bin 804 bebeğin taraması, neonatal tarama programı kapsamında 4 bin 645 bebeğin taraması yapılmıştır. Çocuklarımıza yönelik koruyucu sağlık hizmetlerimiz okul çağında da devam etmektedir; okul öncesi görme tarama programı kapsamında 5 bin 519 çocuğa tarama yapılmıştır. Çocuklara yönelik mikrobesin destek programı kapsamında da 4 bin 386 bebeğe demir, 4 bin 274 bebeğe d vitamini desteği sağlanmıştır. İleri yaş kanser taramalarımızda hız kesmeden devam etmekte; bin 101 kişiye serviks kanseri taraması ve 959 kişiye kolon kanseri taraması yapılmıştır. Tüm bunlarının yanında 5 İlçe Entegre Hastanelerimizde 129 bin 463 hastaya acil muayene hizmeti verilmiştir. Aşılama, Covid 19 PCR testi alımı Filyasyon hizmetlerimizde yine 1.basamak tedavi sunan tesislerimizce gerçekleştirilmiştir. Pandeminin başından bu yana 191 bin 455 hastaya filyasyon ekiplerimiz evinde ulaştı” ifadelerinde bulundu.