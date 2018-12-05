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Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr.

Yasin Yılmaz İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı.


Dr. Yasin Yılmaz Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Op. Dr. İbrahim Özcan'dan devraldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Düzce İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Op. Dr. İbrahim Özcan devir teslim töreninde makamların emanet olduğunu ve görevini gönül rahatlığıyla teslim ettiğini ifade etti ve Dr. Yasin Yılmaz'a yeni görevi için başarı temennilerinde bulunarak çiçek takdim etti.


Dr. Yılmaz'da bir yıldır Düzce'de başarılı işlere imza atan Özcan'a yukarıya çıkardığı bayrağı teslim alıp yaptıkları hizmetlere yeni hizmetler katmanın çabasında olacağını belirterek “Amacımız bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda Düzce'deki sağlık hizmetlerini daha üst seviyelere taşımak olacaktır” dedi.


Düzce sağlığı adına vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla Özcan'a teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.

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