Sağlık Müdürü mesaiye hal hatır sorarak başladı

Yasin Yılmaz, hastanelerde başlattığı hal hatır uygulaması kapsamında sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan hal-hatır uygulaması devam ediyor. Bu çerçevede Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Temi ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi yataklı servislerinde yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Sağlık Müdürü Yılmaz, hastaların son durumları hakkında bilgi alarak yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler alırken, hastalara acil şifalar diledi.

Vatandaşlar ise hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.