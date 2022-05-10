Sağlık Müdüründen Çölyaklılara destek

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri tarafından açılan standı Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çölyak Farkındalık Günü olan 9 Mayıs'ta Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede bir alışveriş merkezinde Çölyak farkındalık standı açıldı. Stantta görevli ekiplerce vatandaşlara ‘‘Çölyak hastalığı ve beslenme alışkanlıkları'' konularında çeşitli bilgiler verildi.

Standı Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da ziyaret etti. Yılmaz, Çölyak hastalığının her 100 kişiden birinde görülebildiğini ve ömür boyu sürecek bir alerji olarak tanımlandığını söyledi.

Etkinlik sağlık çalışanlarının, Düzce Çölyak Derneği üyeleri, Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşların alışveriş merkezi önünden başlayarak millet bahçesinde sona eren farkındalık yürüyüşü ile sona erdi.