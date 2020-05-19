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Sağlık ocağı hızla yükseliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu Köyü’nde geçtiğimiz yıl sel felaketi sonrasında yıkılan sağlık ocağının yerine yenisi yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu Köyü'nde geçtiğimiz yıl sel felaketi sonrasında yıkılan sağlık ocağının yerine yenisi yapılıyor. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, hızla devam eden inşaatı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2019 yılının temmuz ayında sel felaketi sonrasında yıkılan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyündeki sağlık ocağının yerine yeni yapılan inşaatı inceledi. Yapımı devam eden ve hızla yükselen inşaatı inceleyen Vali Dağlı yetkililerden bilgi alarak çalışanlara başarılar diledi. Vali Dağlı daha sonra Uğurlu köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek son çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

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