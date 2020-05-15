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Sağlık ocakları her gün dezenfekte ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzec’de korona virüs salgını sonrasında hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri sağlık ocaklarında da yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzec'de korona virüs salgını sonrasında hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri sağlık ocaklarında da yapılıyor.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüs bulaş hızının azalması ve yayılma riskinin en fazla olduğu alanlarda her gün dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri Düzce il genelinde bulunan tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında da yapılıyor. Yetkililer sağlık ocaklarının ve sağlık merkezlerinin tüm odalarında belediyelerinde destekleri ile devam ettiğini belirtti.

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