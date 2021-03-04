Sağlık Olsun dergi projesi başladı

Düzce Gençlik Merkezi'nin “Sağlık Olsun” projesinin amacı her kesime hitap eden, ulaşılabilen her kişi ve kurumdan röportajlar, yazılar, şiirler, karikatürler ve videolar toplayıp dergiyi olabildiğince geniş bir kitleye yaymak. Dergi içeriklerinin düzenlenmesi ve içerik oluşturulmasında gönüllü gençlerin ön planda olması, bürokrat ve yöneticilerden de yazılar alınması düşünülmektedir. Dergi tek sayı basılacak olup, edinilen tecrübe ile başka bir temada 3 veya 6 aylık sürekli bir dergi için alt yapı da hazırlanmış olacak.

Dergi içeriği kısa süreli etki üretmekten ziyade, uzun vadede raflarda yer alabilecek içeriğe sahip olacaktır.