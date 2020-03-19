İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık personelinden evde kalın mesajı

DÜZCE(İHA) – Korona virüsün hızla yayılmaya devam ederken sık sık evden çıkmayın çağrısı yapılmaya başladı.

Atatürk Devlet Hastanesi personeli de hazırladıkları pankartlarla Düzcelilerin evde kalmasını istediler.


Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerektiği vurgulanırken Atatürk Devlet Hastanesi personelleri hazırladıkları pankartlarla “Biz buradayız evde kal Düzce” çağrısı yaptılar.


Vatandaşların özellikle 60 yaş üstü bireylerin mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları çok acil bir durum olmadıkça hastaneye gitmemeleri istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.