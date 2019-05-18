Sağlık-Spor kategorisinde ödül kazandılar

Kredi Kayıt Bürosu'nun, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı ve yoğun ilgi gören 'Hayal Edin Gerçekleştirelim' yarışmasının altıncı döneminin kazananları arasında, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü de yerini aldı.

Türkiye genelindeki 162 farklı üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin Çevre, Eğitim, Sağlık ve Spor, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür- Sanat ile Toplumsal kategorilerinde 2 bine yakın proje başvurusu alındı.

Ülkemiz genelinde katılımın olduğu yarışmada; 163 üniversiteden yaklaşık 2000 proje ödül için mücadele etti. Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş'ın danışmanlığında yarışmaya hazırlanan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1. Sınıf öğrencisi Efe Yiğit Yıldız Sağlık-Spor kategorisinde ödül kazandı.

Türkiye genelinde birçok üniversitelinin ilgiyle takip ettiği yarışmanın, ödül töreni, İş Sanat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende 'Hayal Edin Gerçekleştirelim' web sitesi üzerinden sosyal medya oylaması ile seçilen projeye 'Sosyal Medya Ödülü', tüm kategoriler arasından en yüksek puanı alan projeye ise 'Büyük Ödül' verildi. Ayrıca yarışmaya katılan projelere, her kategoride; 'Birincilik', 'İkincilik', 'Üçüncülük', 'Dördüncülük' ve 'Beşincilik' ödülleri takdim edildi.

Kredi Kayıt Bürosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine; jüri üyeleri, öğrenciler, üniversitelerin rektör, dekan ve bölüm başkanları ile pek çok davetlinin de katılımıyla gerçekleşti.

Kredi Kayıt Bürosu tarafından her yıl düzenlenen sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya yönelik “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasında 163 üniversite başvurusunda Düzce Üniversitesi, diğer üniversiteleri geride bırakarak ödülün sahibi oldu. Üniversite adına ödülü Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda görevli öğretim görevlisi Nurgül Soydaş aldı.

Ödülü kazanan Efe Yiğit Yıldız, öğrenciyken sosyal sorumluluk alanında böyle bir ödül kazanmış olmaktan ve ödülü Düzce Üniversitesi'ne getirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.