Sağlık yatırımları Düzce'de hızla ilerliyor

Düzce(İHA) – Düzce'de sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlar bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Aziziye Mahallesi'nde vatandaşların 1. basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı merkezlerini bir araya toplayacak olan inşaatın çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de sağlık alanındaki yatırımlar bütün hızıyla devam ediyor Bu kapsamda Aziziye Mahallesi'nde vatandaşların da talebi ile 1. basamak sağlık hizmeti verecek olan merkezin inşaatı devam ediyor. Bu kapsamda 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermesi planlanan Aziziye Mahallesi 1002 sokak'ta bulunan inşaattaki çalışmaları Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz inceledi ve yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.