İhlas Haber Ajansı

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Sağlık yatırımlarına yerinde inceleme

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr.

Yasin Yılmaz ile birlikte ilde yapılan sağlık yatırımlarını yerinde inceledi bilgi aldı.


Vali Cevdet Atay sağlık yatırımlarını inceledi. Atay, Aziziye Mahallesi'nde yapımına devam edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği, Aziziye Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatında yerinde incelemelerde bulundu Sağlık Müdürü Yılmaz'dan sağlık tesisinde gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.


Yılmaz, inşaatın hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek “İnşaatımız şu anda yüzde 60 seviyesine geldi. Aksi bir durum olmazsa Ağustosta binaya gireriz. Bu bölge stratejik bizim için önemli bir yer. Bu bölgede Aile Sağlığı Merkezimiz yoktu iyi olacak” dedi.

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