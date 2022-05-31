Sağlıkçılar farkındalık standı açtı

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sabri Aktüre katılımıyla, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dahilinde Atatürk Devlet Hastanesi Poliklinik önünde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Yeşilay Şubesince açılan farkındalık standı ziyaret edildi.

Sağlıklı bir toplum için tütün ve alkol kullanımının engellenmesi, dumansız bir çevrenin olması ve sigara kullanan kişilerin sigarayı bırakması için herkese önemli görevler düştüğünü belirten Dr. Yılmaz “Amacımız, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Eğitim programlarının sadece belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmayarak yıl boyunca planlanması ve tüm halkımıza ulaşabilecek şekilde devam etmesidir. Kendiniz, çocuklarınızın, sevdiklerinizin sağlığı için sigarayı bırakalım. Sigara sizin ve bizim, hepimizin düşmanıdır. Dumansız, temiz, sağlıklı bir dünya için müşterek düşmanımıza karşı çıkalım. Sigara kullanan tüm vatandaşlarımızı sigara ve sigara mamullerinden uzak durmaya ve bu gün vesilesiyle sigarayı bırakmaya davet ediyor, sigarasız, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Düzce Yeşilay Şubesince açılan stantta tütün kullanan kişilere danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca Düzce'de faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği ve ALO 171 sigara bırakma hattı tanıtıldı.