İhlas Haber Ajansı

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Sağlıkçılardan Polislere 10 Nisan ziyareti

Düzce Emniyet Müdürlüğünün ziyaret eden Sağlık Müdürü Dr.

Yasin Yılmaz ve sağlıkçılar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve polislerin 177. Kuruluş yıldönümünü kutladı.


Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlıkçılar, emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. Emniyet Müdürü ve polislerle bir araya gelen Yılmaz ve sağlıkçılar, polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladılar.


Ziyaret ile ilgili olarak Dr. Yılmaz; “Devletimizin bekası, milletimizin kardeşliği, kamu düzeni, huzur ve güvenimiz uğruna vatan toprağının farklı köşelerinde şehitlik mertebesine erişen tüm polislerimize Allah'tan rahmet; görevi başındaki polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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