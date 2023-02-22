Sağlıkçıların hizmeti kesintisiz sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan UMKE ve 112 ekipleri, Gaziantep'te sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürürken, çocukların mutlu olması içinde özel çaba harcıyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Acil Sağlık ekipleri Gaziantep'te depremden etkilenen vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Ekipler sahra hastanesinde kesintisiz sağlık hizmeti sunarken, çocuklarında mutlu olması için özel bir çaba harcıyor. Ekipleri depremde hafif yaralanmaları olan çocukların sağlık problemlerinin giderilmesi için özveriyle görev yaparken, ekipler çocukları da mutlu olması için çaba harcıyor.