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Sağlıklı koşullarda tarımsal üretime katkı

Düzce Üniversitesi, tarımsal faaliyetlerde bulunan bölge halkının gelişmesine katkı sunmak amacıyla yapılacak ortak projelere ilişkin bir firma ile iş birliği protokolü imzaladı.


Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Progıda Tarım Ürünleri Sanayi Ülke Müdürü Ufuk Özongun, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve şirket yetkilileri katıldı.


Protokolü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Progıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. adına ise Ufuk Özongun imzaladı.


Protokol ile bölgede özellikle fındık tarımıyla geçimini sağlayan halkı bilinçlendirmek ve sağlıklı koşullarda üretim yapmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak amaçlanıyor. Bölgeye mevsimlik olarak çalışmaya gelen ailelerin çocuklarının eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak kurs ve sosyal etkinliklerin de düzenlenmesi planlanan protokol kapsamında, ilgili firma yıl boyu mesleki eğitim için Düzce Üniversitesi öğrencilerini de kabul edecek. Ayrıca firma ve Düzce Üniversitesi, birlikte ulusal ve uluslararası araştırma ve projeler üretmeyi ve bilimsel etkinlikler düzenlemeyi de hedefliyor.

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