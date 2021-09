Sağlıklı yaşam için doğada yürüdüler

Her hafta artan katılımcı sayısı ile Düzce yürüyor yüzler gülüyor projesi tüm hızı ile devam ediyor. Her hafta sonu Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü önünden kaldırılan araçlar ile doğa yürüyüş parkuruna getirilen katılımcılar, ilk haftaya göre ciddi oranda artış gösterdi. İlk hafta 50 kişi ile başlayan yürüyüş etkinliğine son hafta 400'den fazla kişi katılım sağladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yaptığı açıklamada, “ Her hafta farklı rota. Her geçen gün artan katılımcı sayımız ile sporla sağlıklı yaşam için başlattığımız ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor' projemize her geçen gün ilgi giderek artıyor. Bu haftaki rotamız Kaynaşlı Yörükler Köyü doğal parkuruydu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki rotamıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.