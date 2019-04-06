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Sağlıkta kalite standartları anlatıldı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kalite yönetim birimi tarafından Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde hastanede çalışan bilgi işlem çalışanlarına yönelik hasta ve çalışan güvenliği eğitimleri verildi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın katılımıyla hastanemiz konferans salonunda her yıl yapılan eğitimlerde hasta güvenliği kapsamında hastaların doğru kimliklendirilmesi, iletişim ortamının sağlanması, düşmeden kaynaklanan risklerin azaltılması, radyasyon güvenliği, hasta mahremiyeti, hastaların güvenli transferi, bilgi güvenliğinin nasıl sağlandığı anlatıldı.


Çalışan güvenliği kapsamında da çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması, kesici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması ve sağlık tarama programları hakkında bilgiler verildi. Eğitimin ardından çalışanlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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