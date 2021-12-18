Sağlıkta ödüller gelmeye devam ediyor

Düzce'de sağlık alanında güzel çalışmalar olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl çalışmaları yapılan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tanıtımı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz tarafından yapılan Sağlık Tesislerinde Temizlik Faaliyetlerinin İzlenebilirliği Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Verimlilik Ödüllerine katılmaya hak kazanmıştı. Projeyi değerlendiren bakanlık yetkilileri ve jüri, projeyi ödüle layık buldu.

Bilişim Vadisinde düzenlenen ödül töreninde Kamu kategorisinde 3.'lük ödülüne layık görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği ödülü Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz birlikte aldı.

Dr. Yasin Yılmaz ödül sonrasında yaptığı açıklamada proje esnasında desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.