DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz sezonunun açılmasıyla sahiller kum temizleme aracı ile temizleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesinin önemli turizm bölgelerinden olan Akçakoca'da deniz sezonu açıldı. Özellikle hafta sonu günü birlikçilerin akın ettiği ilçede plajlar kum temizleme aracıyla süpürülüyor. Kum temizleme aracı bir yandan plajı temizlerken bir yandan da düzenleme yapıyor.

Mavi bayraklı iki plajı bulunan Akçakoca'da turizm sezonu boyunca belirli aralıklarda temizliklerin devam edeceği bildirildi.