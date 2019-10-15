Şahin “Artık projesiz iş yapılmıyor”

Oda olarak biz de bu konuda çok mesafe kat ettik” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), KOSGEB müdürlüğü ve Teknopark işbirliğiyle düzenlenen KOSGEB İhracat Odaklı Destekler ve TÜBİTAK Destekleri Semineri Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, iki destek alanını da çok önemsediklerini belirterek “Artık projesiz herhangi bir iş yapılmıyor. Oda olarak biz de bu konuda çok mesafe kat ettik. Paydaşlarımızın da katkılarıyla 16 projemiz var. Bunlardan 5 tanesinde proje ortağı olarak yer alıyoruz. Kalan diğer projeleri kendi bünyemizde oluşturduğumuz proje ofisimizde oluşturduk ve takibini yapıyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri iş insanlarımızın ufkunu açan, global pazarlarda nefes almasını sağlayan içeriklerle geliyor. Bu sayede yerel alana sıkışan pazar çalışmalarımızı uluslar arası arenaya taşıma imkanı doğuyor. Üniversite-Sanayi işbirliği konusuna büyük önem veriyoruz. Teknopark ve teknoloji transfer ofisimiz de bu noktada stratejik önem arz ediyor. İş insanlarımızın geliştirdikleri projeleri burada olgunlaştırarak en üst düzeyde destek almaları için arkadaşlarımız çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Toplantının bilgilendirme bölümünde de KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin ve TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Gök, KOSGEB VE TÜBİTAK'in finansman destekleri, ihracat ve pazarlara yönelik sunum gerçekleştirdiler.