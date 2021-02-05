Şahin, “Çevreci sanayiciyi tercih ediyoruz”

DÜZCE(İHA) –Çevre mevzuatları toplantısında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'nin verimli tarım arazilerine sahip bir alan olduğunu sanayileşmenin yanı sıra tarımsal faaliyetlere de büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Çevre Mevzuatları Eğitimi“ Çevre Mühendisleri Gülsevil Çetin Yazgan ve Fatih Mezarcı tarafından video konferans olarak gerçekleşti.

Pandemi dolayısıyla online gerçekleştirilen eğitim programının açılış konuşmasını DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin gerçekleştirdi.

Şahin, Düzce'de verimli tarım arazileri olduğunu bu nedenle sanayi kadar tarıma da önem verdiklerini işaret ederek “Bildiğiniz üzere Düzce, İSKİ Su havzasında olduğundan dolayı sanayi tesislerinin atıkları İSKİ mevzuatlarına da uyumlu olmak zorunda. İlimiz verimli tarım arazilerine sahip bir alan olduğundan sanayileşmenin yanı sıra tarımsal faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Son yıllarda artan hava kirliliğinin sebeplerini Çevre Bakanlığı'mızın gönderdiği mobil ölçüm istasyonlarıyla ölçerek farklı alanlarda önlemler almaya çalışıyoruz. Düzce'ye birçok yatırımcı geliyor. Bizler, aralarından en temiz üretim yapacak olanları seçmeye, ilimize kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu noktada yatırımcılarımızın ve KOBİ düzeyindeki sanayicilerimizin uyması gereken kurallar ve ilgili mevzuatlar zaman zaman güncelleniyor. Konuşmacılarımız da önemli bilgiler aktaracak” şeklinde konuştu.

Programda; Çevre Mühendisleri Gülsevil Çetin Yazgan ve Fatih Mezarcı Çevre Kanunu, Atık Beyanları, Sıfır Atık Belgelendirme, GEKAP Beyanları hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yaptılar. Toplantı katılımcıların sordukları soruların cevaplanmasıyla sona erdi.