Şahin “En iyi mücadele bağışıklık sistemini iyi tutmak”

Dr. İdris Şahin, virüslere karşı en iyi mücadelenin bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini ve el temizliğine ve insanlarla olan mesafe aralığına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin yürüttüğü Orman Fakültesi Konferanslar Serisi'nin 47. sayısında Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Şahin, dünyanın konuştuğu “Korana Virüsü'nü” anlattı.

Virüslerin her zaman için hayatımızın ve bedenimizin içerisinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. İdris Şahin, DNA ve RNA yapılarına sahip virüslerin olduğunu, DNA virüs çeşitlerinin insanların DNA'sı ile aynı yapıya sahip olduğu için, çekirdek zarını delip içimize kadar girebildiklerini söyledi. İnsan vücuduna yerleşen DNA kökenli virüslerin insanlar için tehlike arz etmediğini ifade eden Şahin, sorunun RNA kökenli virüslerde olduğunu, bu virüslerin çekirdek zarını delemedikleri için çok fazla üremeye geçerek, bağışıklığı düşük olan kişilerde rahatsızlıklara yol açtığını dile getirdi.

Korana virüsünün de RNA kökenli bir virüs olduğunu katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Şahin, etkisinin beklenenden fazla olma nedenini de yeterince dikkat edilmediğine bağladığını ifade etti. RNA virüslerinin kolay kırılıp mutasyona uğradıkları için onlarla en iyi mücadelenin bağışıklık sisteminin güçlü tutulması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İdris Şahin, el temizliğine ve insanlarla olan mesafe aralığına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bilgiden uzak duranlar korkularla yönetilir”

Bir yılda gripten ölen insanların korona virüsünden ölen kişilerden daha çok olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. İdris Şahin, akciğer sorunu yaşayan kişilerin sağlıklı insanlara oranla daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Bağışıklığı güçlü ve sağlıklı kişilerin korona virüsünden etkilenmeyeceğini söyleyen Rektör Yardımcısı, insanların korkularını virüsler hakkında bilgi sahibi olmadıklarına bağlayarak, bilgiden uzak kalanların korkularla yönetileceğinin altını çizdi.

Korona virüsü ile mücadele süresince insanların; el temizliğinin önemini, soğuk havalarda birbirlerine fazla yaklaşılmaması gerektiğini, farklı ülkelerdeki insanların birbirine anlayışla bakabildiğini öğrendiklerini dile getiren Şahin, bu süreçte insanlar empati kurarak birbirlerine çokta uzak olmadıklarını anladıklarını söyledi.

Farkında olmadan korana virüsünü atlatan çok fazla insan olduğunu dile getiren İdris Şahin, bu virüsün küçük büyük demeden herkese bulaştığını; ancak akciğer sorunu olan kişilerde etkili olduğunu ve akciğer sorunu olan bu kişilerin nasıl kirli havalarda dışarı çıkmıyorlarsa, salgın hastalıklar esnasında da evde kalarak virüslerden korunabileceklerini söyleyerek sunumunu sonlandırdı.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. İdris Şahin'e yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.