Şahin, "İş adamları daralan ekonomide yeni kaynaklar bulmaya çalışıyor"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin programda yaptığı konuşmada; “Yaşadığımız pandemi sürecinde de ortaya çıktığı üzere Dünya ekonomisi bambaşka yerlere doğru gidiyor. Daralan ekonomik parametreler, iş insanlarını yeni kaynaklar bulmaya, yeni ticari alanlar aramaya itiyor. Üretilen ürünün kalitesi, müşteri memnuniyeti ve süreklilik konusunda Türk sanayicisi rüştünü ispatlamış durumda. Global ekonomide Türkiye, üretim kalitesi, üretim gücü, modern makine parkurları ve lojistik avantajlarıyla yabancı yatırımcıların da dikkatini cezbediyor. Lokal düzeye inecek olursak da Düzce'de üretim kalitesi ve niteliğini arttırmak amacıyla Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarında Türkiye'ye örnek bir il olduk. 113 firmamıza Düzce Üniversitesi tarafından 113 ücretsiz akademisyen atadık. Bu projede hem akademisyenlerimizin saha tecrübelerini arttırıyor, hem de sanayicilerimizin teorik kapasitelerine katkılar veriyoruz. Temel eğitim kısmında da yine Almanya'dan modellediğimiz bir çalışmamızın son aşamasına geldik. Çok kısa bir süre içerisinde akredite olarak faaliyetlerine başlayacak olan projemiz ile eğittiğimiz gençlerimiz yurt dışında çalışma ve oturma izinlerine doğrudan erişebilir duruma gelecek. Yeni Dünya trendi olan e-İhracat konusunda da oda olarak üyelerimize eğitim destekleri veriyoruz. Bu noktada Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın yüksek tecrübelerinden de faydalanmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.