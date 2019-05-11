Şahin, “Sanayicinin önüne açmak için çalışıyoruz”

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, geçtiğimiz haftalarda Düzce'de ilk kez yapılan fuarın çok güzel geçtiğini ve ile önemli katkılar sunduğunu söyledi. Şahin, fuar alını ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, “Düzce'de ilk kez yaptığımız fuarda Valimiz Zülkif Dağlı açıklamıştı Tarım OSB kuracağız. Bunu da yapmamızın nedeni organik bitki tarımı yapacağız. Fuar yerini gördünüz, çok verimli de bir fuar oldu Valimiz bize söz verdi bir fuar yeri de verecek ve inşallah onun çalışmalarına da hemen başlayacağız hiç bekletmeden. Mevcut devam eden projelerimizde var onlarında takipçisi olacağız” diye konuştu.

Sanayicinin önüne açmak için çalışacaklarını söyleyen Tuncay Şahin, “Yığılca Meslek Yüksek Okulu ile bir proje yaptık. Çilimli'de Veteriner Yüksek Okulu onaylandı. Bugünde 2019-2020'de öğrenci alımı onaylandı. Biz tüm gücümüzle Düzce'de sanayicinin ve tüccarın önünü açmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Tabi ki kanunun bize verdiği yetki dahilinde yapıyoruz. İnşallah daha güzel şeyler olacak” diye konuştu.