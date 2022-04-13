Şahin, “Yatırımlarınızı doğduğunuz topraklara yapın”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İstanbul Düzceliler Derneğinin düzenlediği iftar programında İstanbul'da yaşayan Düzceliler ile bir araya geldi.

İftarda konuşan İstanbul Düzceliler Dernek Başkanı İlyas Çelebi, “İstanbul Düzceliler Derneği olarak hiçbir menfaat gözetmeksizin sadece Düzce'nin ortak paydasında buluşanların oluşturduğu bir kurumdur. Gayemiz İstanbul'daki Düzcelileri tanıştırıp, kaynaştırmak ve sorunlarına çözüm bulmaktır“ ifadelerini kullandı.

TSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de organize sanayi bölgelerinin büyümeye devam ettiğini belirterek, İstanbul'da yaşayan Düzceli yatırımcıları doğdukları topraklara yatırım yapmalarını istedi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.