Sahte para ile alışveriş yapınca yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı tespit edilen şahıs polisin takibi sonrasında yakalandı. Şahsın evinde 20 bin 600 lira sahte para ele geçirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde birkaç dükkandan sahte para ile alışveriş yapan şahıs hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip sonrasında parada sahtecilik olayına karışan şahıs tespit edilerek kısa süre içerisinde yakalandı. Şüpheli şahsın yakalanmasının ardından üzerinde ve ikamet ettiği adresinde yapılan aramalar sonrasında piyasaya sürülmek üzere hazır 206 adet 100 liralık toplam 20 bin 600 lira sahte para ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.