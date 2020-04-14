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Saka kuşu avlamak için ağ gerdiler

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’nin Çakırlar Mahallesi’nde orman girişinde saka kuşu avlanması için ağ gerildiği ihbarını üzerine harekete geçti ve gerilen ağ ekipler tarafından toplanarak imha edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde orman girişinde saka kuşu avlanması için ağ gerildiği ihbarını üzerine harekete geçti ve gerilen ağ ekipler tarafından toplanarak imha edildi.


Düzce'de saka kuşu avlanması yapmak isteyen vatandaşlar, kuşların yoğunlukla yaşadığı bölgelerden birisi olan Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde ki ormanlık alan girişinde gece saatlerinde ağ gerdi. Ağın gerildiğini gündüz vakti gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler ormanlık alan girişine 60 metre uzunluğunda ağın demir çubuklarla gerildiğini gördü. Ağlar imha edilmek üzere ekipler tarafından toplandı. Ağı geren şahıs yada şahıslar için çalışma başlatan ekipler "Ülkemizin yaban hayatı varlığının gelecek nesillere aktarılması için kaçak avcılığa karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın 112 ihbar hattını aramalarını önemle rica ediyoruz” dediler.

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