Sakarya'da Düzce Üniversitesi tanıtıldı

Düzce Üniversitesi, Eket Fuarcılık tarafından Sakarya Üniversitesi Spor Salonu ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sakarya Üniversite Tercih Günleri" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

“Doğru Tercih Doğru Gelecek” sloganıyla düzenlenen tanıtım etkinliğinde birçok vakıf ve devlet üniversitesi yer aldı. Etkinlikte öğrenciler için üniversite tercihi ve meslek seçimiyle ilgili bilgilendirici seminerler de düzenlendi. Düzce Üniversitesi de kurduğu tanıtım standıyla etkinliğe katılan rehber öğretmenler, öğrenciler ve ailelerine bilgilendirmede bulundu.

Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler paylaşan tanıtım görevlileri, Düzce Üniversitesi'nin sunduğu sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik imkanlardan da söz etti.

Çevre ve sağlık alanlarında ihtisaslaşma üniversitesi seçilerek ulusal bir başarı kazanan Düzce Üniversitesi'nin, ülkemizde en iyi ilk 50 yükseköğretim kurumu arasında olduğunun belirtildiği etkinlikte, ulaşım, barınma ve kampüs yaşamı konularında da yol gösterici bilgiler aktarıldı.