Salı pazarında korona virüs denetimi yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de her salı günü kurulan pazar alanında yapılan korona virüs denetiminde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma konusunda bilgiler verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Korona virüs denetimleri Düzce'de de yapıldı. Salı günleri Hamidiye Mahallesi'nde kurulan pazar alanında Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Atay, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelge kapsamında denetimlerde bulundu. Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin ve diğer çalışmalar hakkında halka bilgi verildi. Protokol üyeleri pazaryerinde esnaf ve vatandaşların maske kurallarına ve sosyal mesafeye riayet etmelerinden dolayı teşekkür ederken, maskesi olmayan vatandaşlara da Düzce Belediyesi ekiplerince maske hediye edildi.