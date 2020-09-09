İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandere yolunda Vali Atay'dan inceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen Samandere Şelalesi bölgesinde Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen Samandere Şelalesi bölgesinde Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu.


Düzce'nin turizm değerlerinden birisi olan Samandere Şelalesi bölgesinde yol çalışmaları devam ediyor. Düzce'nin tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen Samandere Şelalesi bölgesinde İl Özel idaresi ekipleri tarafından yol yapım çalışması yapılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgede yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Atay'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen eşlik ederek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.