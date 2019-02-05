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Samanlık yangını korkuttu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde Tamir Kurnaz ve Nurettin Er’e ait samanlık bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tamir Kurnaz ve Nurettin Er'e ait samanlık bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.


Yığılca ilçesi Gaziler köyünde Tahir Kurnaz ve Nurettin Er'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında samanlıktan geriye hurda yığını kalırken yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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