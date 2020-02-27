İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samanlık yangını korkuttu

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi’nde bulunan samanlıkta meydana gelen yangında çatıda bulunan samanlar alev alev yandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde bulunan samanlıkta meydana gelen yangında çatıda bulunan samanlar alev alev yandı. Yangın sırasında samanlıktaki hayvanlar ise vatandaşlar tarafından çıkarılırken yangından geriye enkaz kaldı.



Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi 5858 Sokak'ta meydana geldi. Zekeriya Güner'e ait iki katlı binanın üst katındaki samanların saklandığı bölümünde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm samanlığı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, vatandaşlar ise samanlık içerisinde bulunan hayvanları dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen samanlar yanmaya devam etti. Olay yerine çağrılan iş makinesi yardımı ile samanlar dağıtılarak söndürüldü. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatılırken, maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.