Samanlık yangınında itfaiye eri dumandan etkilendi

Düzce(İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde merkeze bağlı köyde meydana gelen yangında evlerin arasındaki samanlık yandı. Alevlere müdahale eden itfaiye eri, soğutma çalışması sırasında çıkan dumandan etkilendi.

Düzce merkeze bağlı Muradiye Mengencik köyünde 19.30 sıralarında Adnan A.'ya ait evin yanında bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede samanlığı sarması üzerine samanlık sahibi Adnan A. hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Düzce ve Kaynaşlı Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerin arasında kalan samanlıktaki yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Köylülerin de yardımı ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye eri dumandan etkilendi

Evlerin arasında kalan ve müdahalenin zor olduğu yangında, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erini meslektaşları omuzlarına alarak yangın mahallinden uzaklaştırdı. Ekiplerin omzunda ambulansa kadar taşınan itfaiye eri, ambulansta yapılan müdahalenin ardından söndürme çalışmasına devam etti. Samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.