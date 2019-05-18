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Şampiyon Düzce Barosu

DÜZCE(İHA) – Düzce Barosu kurumlar arası şampiyonada birinci oldu.

Düzce Barosu oyuncuları Türkiye Şampiyonasında ili temsil edecekler.


Düzce ili kurumlar arası masa tenisi şampiyonasına katılan ve kupayı kazanan Düzce Barosu takımı, Türkiye şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek. Av. Emrah Yavuz, Av. Teoman Yaman ve Antrenör oyuncu Celil Şahin'den oluşan baro takımı sahura kadar süren çekişmeli maçlarda oynadığı 6 maçı da kazanarak birinci oldu.


Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, çıktıkları 6 maçın hepsini kazanarak Düzce Şampiyonu olan oyuncuları tebrik etti.

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