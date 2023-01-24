Şampiyon güreşçiler turnuva ile anıldı

gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi tarafından güreş sporunda Düzce'nin yüz akları olan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak adına bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilen serbest güreş turnuvası 15 ilden 190 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Özkan Olcay Spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, Nurettin-Haydar Zafer kardeşlerin çocukları ve torunlarının yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Düzce Güreş il temsilcisi Ramazan Topal ve güreş severler katılım sağladı.

Düzce takım halinde birinci oldu

2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcuların mindere çıktığı turnuva, sporcuların tartıya çıkması ile başladı. 15 ilden 190 sporcunun katılım sağladığı turnuva da Düzce takım halinde birinciliği elde ederken, Spor Akademisinin şampiyon sporcusu Göktuğ Akbal ise şampiyonluklarına bir yenisini ekledi.

Babaları adına düzenlenen güreş turnuvasına katılan isimlerden Dünya Şampiyonu güreşçimiz Haydar Zafer'in oğlu Cezmi Zafer, “Çok güzel bir duygu. Böyle bir turnuvanın tertip edilmesi bizleri mutlu etti. 1951 Helsinki Dünya Şampiyonasında Nurettin Amcam 62 kilogramda babam ise 79 kilogramda Dünya Şampiyonu oldu. Dünya'da ilk defa iki öz kardeş ayrı ayrı kilolarda böyle bir başarı elde ettiler. Bu güzelliği bugün burada bir defa daha tatmış olduk. İzlediğim kadarıyla Düzce'de güreş yeşermiş durumda. Ailem ve güreş adına belediyeye çok teşekkür ederim. Böyle güzel organizasyonlarla güreşin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Böyle güzel mutluluklar yaşattığı için Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Daha da büyük organizasyonlara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Güreş antrenörü İsmail Ünal ise gerçekleştirilen turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirme de, “Bugün Nurettin-Haydar Zafer kardeşler anısına düzenlediğimiz turnuvanın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ben bunun gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Turnuva, dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.