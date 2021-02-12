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Şampiyondan il müdürü Yazıcıya ziyaret

Wushu milli sporcusu Yağızhan Mustafa Ödemiş ile Wushu il temsilcisi ve antrenörü Ayşegül Ödemiş Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Wushu milli sporcusu Yağızhan Mustafa Ödemiş ile Wushu il temsilcisi ve antrenörü Ayşegül Ödemiş Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.


Son yıllarda Düzce'ye katıldığı her turnuvada başarı getiren ve kupalarla dönen Wushu Milli sporcusu Yağızhan Mustafa Ödemiş, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından ağırlandı. Düzce'de Wushu'nun büyümesinde katkısı olan il temsilcisi ve Antrenör Ayşegül Ödemiş'e de teşekkür eden İl Müdürü İsa Yazıcı, milli sporcuya hediye takdim etti.

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