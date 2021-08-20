Şampiyondan Yazıcı'ya ziyaret

Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogramda yarışıp Türkiye üçüncüsü olan Düzceli sporcu Eda Kahveci, Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Aksaray Spor Salonunda Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılan Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 57 ilden 316 kadın ve 420 erkek olmak üzere toplam 736 judocu dereceye girmek için mücadele verdi. Düzce'yi temsil eden 48 kilogram sporcusu Eda Kahveci üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yurda dönen Eda Kahveci ve antrenörü Nermin Alayıldız, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

İl Müdürü Yazıcı, sporun her dalında olduğu gibi judoda da gençlerimize her türlü desteği vereceğini söyleyerek başarılı sporcuya hediye takdim etti.