Şampiyonlar Başkan Özlü'yü ziyaret etti

Faruk Özlü Satranç Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Üçüncüsü 7 yaşındaki Abdullah Mete İnceçınar ve Düzce'nin adını Avrupa'ya duyuran, Judo'da Türkiye Şampiyonluğu elde eden ve Avrupa Kupasında ikinci olan Ecre Alayıldız'ı ağırladı.

Başkan Dr. Faruk Özlü, kendisine hayırlı olsun dileklerini ileten vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Spora ve sporcuya verdiği değeri her fırsatta dile getiren Başkan Özlü, Satranç Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Üçüncüsü 7 yaşındaki Abdullah Mete İnceçınar ve ailesini makamında kabul etti. Düzce Santranç Merkezi Eğitmeni Murat Bayrak'ın da katıldığı ziyarette Başkan Özlü 17-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Satranç Dünya Şampiyonasına katılacak Abdullah Mete'ye başarılar diledi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin adını Avrupa'ya duyuran, Judo'da Türkiye Şampiyonluğu elde eden ve Avrupa Kupasında ikinci olan Ecre Alayıldız, Antrenörleri Nermin Alayıldız ve Alayıldız ile de görüşerek başarılarının devamını dileyerek tebriklerini iletti.