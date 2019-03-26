Şampiyonlar büyük coşku ile karşılandı

Düzce Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Ligi 6'lı finallerinden namağlup ayrılarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Şampiyonlar Düzce'de büyük bir coşku ile karşılandılar.

Düzce Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, büyük bir başarı elde etti. Kadınlar Basketbol Ligi 6'lı finallerinde Fenerbahçe, Emlak Konut, İzmir Büyükşehir Belediye, Giresun Üniversitesi ve BOTAŞ gibi takımlarla Adana'da karşılaşan Düzce ekibi müsabakalardan namağlup ayrılarak hem şampiyon oldu hem de 1. Lig'e çıkma başarısını gösterdiler.

Coşkulu karşılama

Adana'da yapılan finallerde şampiyon olan kadın basketbol takımı Düzce'de meşale ve konfetilerle karşılandı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, başkan yardımcıları ve sporcular tarafından karşılanan kadın basketbol takımında sevinç hakimdi. Başkan Ay, sporcuları tek tek tebrik etti.

Başkan Ay: "Bütçeleri çok yüksek takıları yendiler"

Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi'nin şampiyon diye ilan edilmesinin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek "Çocuklarla birlikte orada kupayı aldık. Kızlarımız 1. Lig'e çıktılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe gibi, Emlak Konut gibi, BOTAŞ gibi bütçeleri çok yüksek olan kulüplerin arasından sıyrılarak buraya geldiler. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Azmin sonucu bu" diye konuştu.

Albayrak: "Düzce'ye hiç şans verilmiyordu, ama başardılar"

Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, ise çocukların 7 yıldır birlikte çalıştıklarını ve Düzce'nin çocukları olduğunu ifade ederek "Yüzde 90 tamamen Düzce'nin çocuklarının olduğu bir takımımız var. 6'lı finallerde Fenerbahçe, BOTAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Giresun Üniversitesi ve Emlak Konut'un içerisinden Düzce'ye baktığınızda hiçbir şans verilmiyordu ama hepsini birer birer yenerek kupayı kaldırmak bize nasip oldu. Bu kupayı kaldırmak bize yetmez, alttan gelen çocuklarımız da bu sene Türkiye Şampiyonu olacaklar. Normalde çok kolay değil ama ortaokullarda ve 14 yaş grubunda, 18'de de final oynarız diye düşünüyorum. Aynı kadronun içinden en az 10 tanesinin 3-4 sene sonra Süper Lig kadrosunda oynayacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kıran: "Bu kupa için çok çalıştık"

Takımın kaptanı Ronahi Zilan Kıran, çok mutlu olduğunu belirterek "O şampiyonaya giderken de bu kupayı çok istedik. Ve bu kupa için çok çalıştık. Hem okulumuzu hem de antrenmanlarımızı eksik etmeden sürekli çalışmaya çalıştık ve elimizden geldiğince de bu başardığımızı görüyorum. Çok istedik başardık" dedi. Kıran seneye hedeflerinin de önce TKB'de kalıp sonra Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Spor yapan insanın eğitimde de başarılı olabileceğini işaret eden Kıran konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Bence spor yapan bir insanın zaten ahlaklı bir insan olduğu için ders ahlakı, dışarıdaki ahlakı yüksek oluyor. Daha disiplinli olduğu için daha rahat çalışıyor. Ben kesinlikle spor yapan bir insanın eğitimde de başarılı olabileceğini düşünüyorum."

Genç sporcular kutlamalarla birlikte mangal partisi yaparak etkinliği sonlandıdırlar.