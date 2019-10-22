Şampiyonlar Düzce'ye döndü

Düzce Mehmetçik Rafting Takımı Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye Şampiyonu oldu. Düzce'ye büyük bir gurur yaşatan gençler 2020 yılında Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonasında da milli takım kadrosunda yer alacak.

Rafting İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, yaşadıkları şampiyonluğun kendilerini gururlandırdığını belirterek “Van'da 16 - 20 Ekim Van Çatak, Bahçesaray işbirliği ile Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendi. Biz Düzce Mehmetçik Rafting Takımı olarak Düzce'yi temsil ettik. Türkiye Şampiyonu olduk. Aynı zamanda Türkiye Rafting Federasyonunun kurulumunun ilk yarışı olması nedeniyle bu başarıyı elde etmek bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.

Tepe, Düzceli gençlerin 2020 yılında Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonasında milli takım kadrosunda yer alacağını dile getirerek “2020 yılında Fransa'da yapılacak Dünya Rafting şampiyonasında mücadele edecek A Milli takımda Düzceli gençlerimiz de olacak. İnşallah orada da büyük başarılar elde edip Türk Bayrağını göndere çektiririz. Hem ülkemize hem Düzce'mize bu gururu yaşatırız” diye konuştu.