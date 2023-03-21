Şampiyonlar kupayı Yazıcı'ya getirdi

Lig Play-Off Müsabakalarında üçüncü olan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcuları İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

16-19 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisinde yapılan ve 24 takımın katıldığı 2023 Yılı Kulüpler Arası 1. Lig Play-Off Müsabakalarını üçüncü tamamlayan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcuları, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

İsmail Yaşın, Ahmet Köseoğlu, Kazım İlker Canbul, Bora Yayalar, Muhemmed Mustafa Kılıç ve Fatih Kerim Öztürk'ten oluşan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nü misafir eden İl Müdürü İsa Yazıcı, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.