Sanat akademisinin resmi açılışını yaptı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kısa bir süre önce derslerine başlayan Ayşe Taş Sanat Akademisi'nin açılışı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımıyla yapıldı.

Düzce Belediyesi meslek edindirme ve hobi kurslarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Yakın süre önce derslerine başlayan Ayşe Taş Sanat Akademisi derslerine yoğun şekilde devam ederken Başkan Faruk Özlü de Ayşe Taş'ın derslerine eşlik ederek akademinin resmi açılışını da gerçekleştirdi. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren akademiye sanata gönül vermiş her yaştan vatandaş başvurarak eğitim alabiliyor.

“Bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz”

Ayşe Taş ile birlikte pasta ve kurdele kesen Faruk Özlü, akademiye büyük ilgi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Güzelliklerin şehri Düzce'mize Ayşe Taş Sanat Akademisi'ni kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür İşleri Müdürlüğü'müzde kurduğumuz akademide alanında başarılı, sanata gönül vermiş genç, yaşlı tüm hemşehrilerimiz kendini geliştirecek. Emeği geçenler kutluyor, başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.