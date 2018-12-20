Sanat Eleştirmeni Beral Madra Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Resim Bölümü Karışık Teknik Konuşmalar Serisinin 5'incisinde Sanat Eleştirmeni Beral Madra, “Görsel Sanatta Hakikat Manifestoları” başlıklı konferansı ile öğrencilerle bir araya geldi.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beral Madra, hakikat ile gerçek kelimelerinin birbirinden farklı olduklarına değinerek çoğu zaman bu iki kavaramın birbirleri ile karıştırıldığını söyledi.

Beral Madra, “Sanatçı ürettiğiyle bir kitleye ulaşıyor, kitle siyaseti etkiliyor. Siyaset ekonomiyi etkiliyor, ekonomi sanatçıyı etkiliyor, sanatçı ise görsel üretimi etkiliyor” dedi.

Tarihsel görsel üretim sürecinden söz eden Madra, modern görsel üretim ve post modern görsel üretimin çağdaş görsel üretimi oluşturduğunu kaydetti. Madra, “Hakikat ve post hakikat arasında gidip gelen, zihinsel ve duygusal süreçleri bir şekilde iyileştirmek için bu imgeleri toplumun okuması gerekir” diye konuştu.

Beral Madra'ya, konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yıldız Doyran tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.