Sanat tasarım öğrencilerinin eserlerine yoğun ilgi

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin düzenlediği “Lorem Ipsum II” adlı sanat sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Konuralp Yerleşkesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Yardımcı, bölüm başkanları, farklı Üniversitelerden sanatçı akademisyenler, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri ile birlikte çok sayıda sanatseverler katılım sağladı.

Resim ve Heykel bölümü 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin dönem boyunca oluşturdukları; resim, heykel ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerden oluşan sergi, 13 Mayıs mesai bitimine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık tutulacak.