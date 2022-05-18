Sanatseverleri bekliyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dahilinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan “TEMAS” başlıklı sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi ile Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergide; her iki üniversiteden öğrencilerin yaptıkları resimleri ile enstelasyon, fotoğraf ve video gibi farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalar, 22 Mayıs 2022 Pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.