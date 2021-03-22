Sanayi beklentilerini karşılayan proje başarıyla tamamlandı

Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu'nun, "İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında yaptığı proje başarılı bir şekilde tamamlandı.

Düzce Üniversitesi Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu'nun laboratuvar alt yapısını geliştirmek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na bütçesi 742 bin 569 TL olan, "İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında yaptığı proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nursel Altan Özbek, "Üniversitemiz Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Makine ve Metal Teknolojileri ile Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri bölümlerindeki programlar, imalat sanayine yönelik teorik bilgiden daha çok pratik bilgiye ihtiyaç duyan programlardır" dedi.

"Birçok kazanımlar elde etmiştir"

İmalat sanayinin meslek yüksekokullarından beklentisi olduğuna dikkat çeken Özbek, "İmalat sanayinin meslek yüksekokullarından beklentisi de pratik bilgiye sahip, teknolojiyi kullanabilen ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması yönündedir. Bu proje ile alınan ve sanayide aktif bir şekilde kullanılan; Endüstri 4.0 eğitim setleri, ısıl işlem fırını, sertlik ölçme cihazı ve yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı ile geliştirilmiş olan laboratuvarlarımız sayesinde, meslek yüksekokulumuz; imalat sektörünün en büyük problemleri arasında birinci sırada bulunan nitelikli eleman açığını gidermesi, imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu, hızla gelişen ve değişen dünya şartlarında, talepleri karşılayabilmek için, nitelikli eleman eğitimini gerçekleştirmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretebilme yeteneğine kavuşması gibi birçok önemli kazanımlar elde etmiştir" ifadelerini kullandı.

Özbek, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve proje ekibinde yer alan herkese teşekkürlerini sundu.