Sanayi bölgesinde asfaltlama başlatıldı

Organize Sanayi Bölgesi'nde, bozuk olan yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Vali Atay'da yapılan çalışmaları inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi.

Düzce'de İl Özel idaresi ekiplerince sahalarda asfaltlama çalışmaları hızlandırıldı. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde de bozuk olan yollarda asfaltlama çalışmalarına başladı. Vali Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte asfaltlama yapılan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den bilgiler alan Vali Atay, çalışmalarda bulunan ekiplere kolaylıklar diledi.