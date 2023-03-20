Sanayicileri yerinde dinlediler

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, birinci organize sanayi bölgesindeki fabrikaları yerinde ziyaret ederek firmaların istihdam durumu, üretimleri, ihracat rakamları hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldılar.

TSO Başkanı Bıyık, “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda bu dönemde sanayici üyelerimiz ile daha fazla dirsek teması kurmaya, sorun ve taleplerine hızlı çözümler üretmeye gayret edeceğiz. İlimize sağlamış oldukları katma değerleri yerinde görerek kendilerinin görüşlerinden de mümkün olduğunca faydalanacağız. Sanayici üyelerimiz ile sıkı diyaloglar kurarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın kendileriyle birlikte olduğunu daha fazla hissettireceğiz” ifadelerinde bulundu.